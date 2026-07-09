A Wimbledon 2026, Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono affrontati per la quarta volta in cinque anni, questa volta in semifinale. La partita è stata trasmessa in diretta anche in chiaro sulla televisione nazionale. È il terzo confronto in quattro anni tra i due nel torneo sull’erba più importante. La sfida ha visto i due tennisti contendersi un posto nella finale del torneo.

Una sfida generazionale che è già diventata un classico del tennis mondiale: Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano a Wimbledon per la quarta volta in cinque anni e per la terza volta in quattro anni in palio ci sarà un posto nella finale del torneo sull’erba più prestigioso del mondo. Nel match di venerdì, che verrà trasmesso anche in chiaro alla tv, l’attuale numero 1 del mondo proverà a fermare la corsa del serbo, numero 1 del mondo per 428 settimane in carriera (un record nell’era del ranking Atp computerizzato) verso il 25º titolo del Grande Slam all’età di 39 anni. Un traguardo che lo renderebbe il giocatore più vincente in assoluto a livello Slam della storia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Lapresse.it - Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026, la semifinale anche in chiaro in tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

Notizie e thread social correlati

Sinner-Djokovic, Wimbledon 2026: orario semifinale, tv, streaming, ipotesi diretta in chiaroVenerdì 10 luglio, alle 14, sul Center Court di Wimbledon 2026, si terrà la semifinale di singolare maschile tra Jannik Sinner, numero uno del torneo...

Wimbledon 2026, la semifinale Sinner-Djokovic e la finale in chiaro su Tv8Per Wimbledon 2026, la semifinale tra l’italiano e il numero uno al mondo e la finale saranno trasmesse in chiaro su Tv8.

Temi più discussi: Djokovic, ancora tu: un’altra tappa cruciale della carriera di Sinner passa dalla sfida con il fuoriclasse 39enne; È il migliore del mondo, Djokovic 'teme' Sinner in semifinale a Wimbledon 2026; Sinner-Djokovic, in semifinale a Wimbledon venerdì: il rapporto complesso tra i due e la sfida allo specchio, torna l'eterno confronto; Sinner Djokovic a Wimbledon, quando giocano e dove vedere la semifinale: data e ora.

Wimbledon, quando gioca Sinner contro Djokovic: la scelta che rompe la tradizione ilfattoquotidiano.it/2026/07/09/wim… x.com

Quando si gioca Sinner-Djokovic in semifinale a Wimbledon 2026, data e orario del terzo atto a LondraJannik Sinner si è qualificato per le semifinali di Wimbledon. Il numero 1 della classifica ATP ha sconfitto 3 set a 0 il tedesco Struff, difesosi degnamente. Sinner vivrà la terza semifinale in quatt ... fanpage.it

Djokovic contro Auger-Aliassime H2H è 1-1. reddit

Sinner o Djokovic, chi conquisterà la finale di Wimbledon? Il pronosticoA Londra è in arrivo la sfida più attesa tra il numero uno del mondo e il campione serbo: con un netto favorito secondo i bookie ... tuttosport.com