Calciomercato Milan Pastorello | Lukaku? Giocherà in uno dei migliori club al mondo

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha commentato il futuro del suo assistito, accostato recentemente al Milan. L'agente ha affermato che Lukaku giocherà in uno dei migliori club al mondo, senza fornire dettagli ulteriori o conferme ufficiali. La questione del trasferimento del calciatore resta al centro delle speculazioni di mercato, con diverse voci che circolano sulle intenzioni del giocatore e dei club coinvolti.

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