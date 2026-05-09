Calciomercato Milan Pastorello | Lukaku? Giocherà in uno dei migliori club al mondo
Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha commentato il futuro del suo assistito, accostato recentemente al Milan. L'agente ha affermato che Lukaku giocherà in uno dei migliori club al mondo, senza fornire dettagli ulteriori o conferme ufficiali. La questione del trasferimento del calciatore resta al centro delle speculazioni di mercato, con diverse voci che circolano sulle intenzioni del giocatore e dei club coinvolti.
Il futuro di Romelu Lukaku resta ancora tutto da scrivere. Il calciatore belga ex Inter, che lascerà il Napoli a fine stagione, è stato accostato svariate volte al Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un'attaccante valido per la prossima stagione, anche in vista, si spera, della partecipazione alla Champions League. L'ipotesi di vedere Lukaku con i colori rossoneri addosso, ad oggi sembra un po' complicata. Il profilo dell'ex nerazzurro piace molto, anche perché si sposerebbero al meglio con il gioco di Allegri. Tuttavia, però, il problema principale resta l'alto ingaggio: il belga, attualemnte, percepisce ben 8 milioni all'anno, decisamente troppi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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