Simeon Nikolov ha raggiunto Alex a Civitanova, dove si prepara a entrare in squadra. La città si prepara a una nuova stagione con un regista di livello internazionale, rafforzando la tradizione locale nel settore. Nikolov ha dichiarato di considerare l’Italia un sogno e ha espresso l’intenzione di sfidare un avversario di rilievo nel campionato. La squadra marchigiana si appresta a competere in un contesto che punta a consolidare la propria presenza nel panorama nazionale.

La tradizione internazionale di Civitanova si rinnova con l’arrivo di un nuovo regista d’autore. Il club marchigiano è pronto ad affrontare la sua 32a stagione nel massimo campionato italiano con un nuovo palleggiatore: a guidare la squadra di coach Medei ci sarà il bulgaro Simeon Nikolov ("ma tutti mi chiamano Moni, è il diminutivo usato nel mio Paese per il mio nome") che va ad aggiungersi a una lunga e importante tradizione di palleggiatori stranieri di successo nel club marchigiano: da Mauricio a Christenson, da Bruno a De Cecco. Il 19enne è il colpo del mercato della Superlega (dopo poche ore dall’annuncio sul profilo Instagram del club c’erano già oltre 700mila visualizzazioni) che giovedì a Bologna svelerà il calendario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nikolov, Simeon raggiunge Alex a Civitanova: "L'Italia è un sogno e ora sfido Giannelli"

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