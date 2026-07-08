Sigfrido Ranucci Difende Valter Lavitola | ‘Innocente e Incapace di Fare Del Male’ Interrogatorio Previsto il 8 Luglio

Da temporeale.info 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’interrogatorio è previsto per l’8 luglio in un’indagine che coinvolge un uomo accusato di reati gravi. Nel frattempo, un giornalista noto per il suo ruolo in tv ha dichiarato pubblicamente che l’indagato è innocente e incapace di commettere il reato. La frase ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre le autorità predispongono le procedure per l’interrogatorio.

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Roma trattiene il respiro: un’indagine pesante, una data segnata in rosso e una frase che spacca l’opinione pubblica. Mentre i corridoi della giustizia si preparano all’interrogatorio dell’8 luglio, una voce fuori dal coro — quella di Sigfrido Ranucci — prende posizione e accende il dibattito. Il quadro, oggi, è semplice e complesso insieme. A Valter Lavitola, figura pubblica nota e anche imprenditore, viene contestato il reato di strage. L’interrogatorio è fissato per mercoledì 8 luglio in Procura a Roma. Siamo nella fase delle ipotesi investigative. Le accuse sono da verificare. Non ci sono, al momento, atti integrali disponibili al pubblico. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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