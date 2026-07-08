Sigfrido Ranucci Difende Valter Lavitola | ‘Innocente e Incapace di Fare Del Male’ Interrogatorio Previsto il 8 Luglio

Un’interrogatorio è previsto per l’8 luglio in un’indagine che coinvolge un uomo accusato di reati gravi. Nel frattempo, un giornalista noto per il suo ruolo in tv ha dichiarato pubblicamente che l’indagato è innocente e incapace di commettere il reato. La frase ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre le autorità predispongono le procedure per l’interrogatorio.

Roma trattiene il respiro: un’indagine pesante, una data segnata in rosso e una frase che spacca l’opinione pubblica. Mentre i corridoi della giustizia si preparano all’interrogatorio dell’8 luglio, una voce fuori dal coro — quella di Sigfrido Ranucci — prende posizione e accende il dibattito. Il quadro, oggi, è semplice e complesso insieme. A Valter Lavitola, figura pubblica nota e anche imprenditore, viene contestato il reato di strage. L’interrogatorio è fissato per mercoledì 8 luglio in Procura a Roma. Siamo nella fase delle ipotesi investigative. Le accuse sono da verificare. Non ci sono, al momento, atti integrali disponibili al pubblico. 🔗 Leggi su Temporeale.info

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sigfrido Ranucci: "Convinto dell'innocenza di Valter Lavitola, non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia"Un giornalista ha dichiarato di essere convinto dell’innocenza di un imputato, affermando che quest’ultimo non avrebbe mai fatto del male a lui o...

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma.

Temi più discussi: Attentato Ranucci: contestati a Lavitola reati strage e associazione mafiosa. Ma il giornalista lo difende; Ranucci difende Lavitola: Valter è un amico vero, non mi avrebbe mai fatto del male; L'illazione shock su Sigfrido Ranucci. Proprio lui: cosa ha detto; Sigfrido Ranucci | Lavitola è un amico vero non mi farebbe mai del male Ci sono cose che non tornano.

Ranucci è stordito dall'accusa all'amico Lavitola: cosa sappiamo sull'attentatoDomani Valter Lavitola, già editore al centro di controversie e fonte del giornalista Rai, sosterrà l'interrogatorio. È indagato per strage e accusato di essere il mandante dell'attacco dinamitardo de ... avvenire.it

Ranucci difende Lavitola: Valter è un amico vero, non mi avrebbe mai fatto del maleLe prime parole del conduttore di Report dopo la notizia che vedrebbe Valter Lavitola mandante dell'attentato dello scorso 16 ottobre ... affaritaliani.it