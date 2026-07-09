Siena i trionfatori del Palio nella redazione de La Nazione
Il fantino Giovanni Atzeni, noto come Tittia, e il capinato dell’Aquila, Duccio Carapelli, sono stati intervistati nella redazione di Siena di La Nazione dopo aver vinto il Palio di Provenzano. La vittoria è arrivata con il cavallo dell’Aquila, che ha tagliato il traguardo per primo. La corsa si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diversi fantini e cavalli. Tittia e Carapelli hanno commentato la vittoria, ringraziando il team e i sostenitori.
Il fantino Giovanni Atzeni (Tittia), e il capinato dell'Aquila, Duccio Carapelli, nella redazione di Siena de La Nazione dopo la vittoria nel Palio di Provenzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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