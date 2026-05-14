Alla scoperta del giornale | gli ingranaggi della redazione de La Nazione al microscopio

Il 11 maggio, studenti del corso di laurea magistrale in “Strategie di Comunicazione della società digitale” dell’Università di Firenze hanno visitato la redazione del giornale locale. L’obiettivo era capire come è strutturata e come funzionano quotidianamente i meccanismi di una redazione giornalistica. Durante la visita, hanno potuto osservare il lavoro delle diverse sezioni, dalla raccolta delle notizie alla stesura dei testi, e hanno visto da vicino come si svolge la preparazione di un quotidiano.

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Firenze, 14 maggio 2026 – Come funziona davvero una redazione? È questa la domanda che si sono posti gli studenti del corso di laurea magistrale in “Strategie di Comunicazione della società digitale” dell’Università di Firenze prima di entrare nella redazione de La Nazione lo scorso 11 maggio. Un’immersione nel cuore pulsante dell’informazione che ha permesso di vedere da vicino come nascono le notizie in uno dei quotidiani più antichi d’Italia. Gli studenti sono stati accolti dalla vicedirettrice Cristina Privitera, che li ha fatti partecipare alla consueta riunione delle 17, un appuntamento quotidiano in cui i capiredattori delle varie sezioni si confrontano per costruire il giornale del giorno successivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla scoperta del giornale: gli ingranaggi della redazione de La Nazione al microscopio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Cdr e l’assemblea di redazione del Giornale Oltre settanta studenti della Iulm al festival: "Con big e maestranze capiamo gli ingranaggi""È un’esperienza che ci resterà nel cuore: possiamo vedere dal vivo non solo il Festival di Sanremo, ma tutta la preparazione e quello che c’è fuori. Temi più discussi: Alla Primaria Montalcini. Se gli alunni delle elementari diventano piccoli cronisti; Collodi, il paese di Pinocchio dove la favola continua; Cronisti in classe: un altro record. Oggi la premiazione in S. Francesco; Nazionale - Uispress n. 18 del 2026, l'agenzia settimanale Uisp di sport sociale. La Lettura del @Corriere fa apprendere sempre cose nuove. Direi che l' autore del pezzo osa troppo, però: errori simili se li può permettere solo il ministro dell' Educazione Nazionale! x.com Alla scoperta del giornale: gli ingranaggi della redazione de La Nazione al microscopioLa visita alla redazione de La Nazione delle studentesse universitarie di Scienze politiche che seguono il corso del professor Sorrentino ... lanazione.it In direzione contraria – Una relazione sul tavolo del Viminale: Claudia Conte, Piantedosi e il record di incarichi. Trump e il discorso alla nazione: la solita fuffa che fa ...Ogni mattina andiamo alla scoperta delle notizie principali che troverete sul giornale. Una lettura ragionata e critica dell’attualità, del mondo e della politica. Una voce sempre in direzione ... ilfattoquotidiano.it