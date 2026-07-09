Il Comune di Siena ha richiesto una nuova sede per la questura e ha incontrato il Ministero dell’Interno per discutere il trasferimento dell’ufficio immigrazione. Nel frattempo, i Vigili del fuoco sono stati spostati al Ruffolo, ma la questione della ex caserma di viale Cavour rimane irrisolta. La questione immobiliare coinvolge anche altri edifici pubblici, con diverse proprietà ancora da assegnare o ristrutturare.

Il trasferimento dei Vigili del fuoco al Ruffolo ha lasciato per ora irrisolto il nodo della ex caserma di viale Cavour (ma il domino degli immobili dovrà partire dalla Asl in viale Sardegna); i Carabinieri tempo fa sembravano in procinto di trasferirsi poi non se ne è fatto di niente; proprio nella possibile destinazione dell’Arma, l’ex sede della Banca d’Italia nella Stufasecca, approderà salvo sorprese la Guardia di finanza, che vi riunirà gli ambienti di via Curtatone e quelli di piazza Matteotti. Ora, a completare il quadro di una necessaria risistemazione, sembra arrivare un’accelerazione sul fronte questura, la cui collocazione è da tempo al centro del dibattito, sia per i problemi logistici degli operatori della Polizia sia - ad esempio - per le conseguenze sulla sosta in una zona del centro come piazza Jacopo della Quercia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Siena chiede una nuova questura. Incontro al ministero dell’Interno: "Trasferire l’ufficio immigrazione"

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