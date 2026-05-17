Centro di permanenza per i rimpatri | l' incontro del sindaco al Ministero dell' Interno

Il sindaco ha incontrato i rappresentanti del Ministero dell’Interno per discutere della possibile apertura di un centro di permanenza per i rimpatri nel territorio di Castel Volturno. La questione riguarda la localizzazione di questa struttura e le modalità di realizzazione, con un’attenzione particolare alle implicazioni sul territorio. La discussione si inserisce in un dibattito già avviato e suscita reazioni da parte di diverse parti coinvolte. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui