Centro di permanenza per i rimpatri | l' incontro del sindaco al Ministero dell' Interno
Il sindaco ha incontrato i rappresentanti del Ministero dell’Interno per discutere della possibile apertura di un centro di permanenza per i rimpatri nel territorio di Castel Volturno. La questione riguarda la localizzazione di questa struttura e le modalità di realizzazione, con un’attenzione particolare alle implicazioni sul territorio. La discussione si inserisce in un dibattito già avviato e suscita reazioni da parte di diverse parti coinvolte. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.
Il tema relativo alla possibile realizzazione del CPR sul territorio di Castel Volturno,continua ad accendere polemiche. Il sindaco Pasquale Marrandino incontrerà nei prossimi giorni il Ministro dell’Interno, per un confronto istituzionale che servirà finalmente a fare chiarezza rispetto alle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
CPR CORELLI, CALENDA: CENTRI RIMPATRIO SERVONO MA SIANO DECOROSI
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