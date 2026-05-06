Furti e rapine si aggrava l' emergenza sicurezza a Cerignola | nuova richiesta di rinforzi al ministero dell' Interno

A Cerignola, i casi di furti e rapine sono aumentati negli ultimi giorni, con l’episodio più recente avvenuto ieri, 5 maggio. La situazione di insicurezza si fa più preoccupante e alcuni rappresentanti locali hanno chiesto ufficialmente al ministero dell’Interno di aumentare le forze di polizia presenti sul territorio. La cronaca quotidiana riporta sempre più spesso interventi delle forze dell’ordine per gestire queste situazioni.

Gli episodi più recenti di cronaca, l'ultimo dei quali verificatosi nella giornata di ieri, 5 maggio, testimoniano la recrudescenza dei fenomeni criminali nel comune di Cerignola. “I cittadini chiedono risposte e non possono essere lasciati soli”, commentano in una nota i deputati del Movimento.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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