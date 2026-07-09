Sicurezza | città blindata per Francia-Marocco Nuova stretta sulla movida e presidi mobili

Le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli e aumentato i presidi mobili in città per il match tra Francia e Marocco ai quarti di finale dei Mondiali Fifa 2026. Sono state adottate nuove restrizioni sulla movida, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. La zona intorno allo stadio è stata interdetta al pubblico e sono stati intensificati i controlli ai varchi di accesso. La partita si svolge oggi, con misure di sicurezza rafforzate in tutta l’area coinvolta.

Particolare attenzione alle misure di sicurezza in vista dell'incontro di calcio tra Francia e Marocco, valido per i quarti di finale dei Mondiali Fifa 2026 in programma oggi. È su questo evento sportivo - per prevenire possibili manifestazioni spontanee di festeggiamenti e garantire l'ordine pubblico evitando situazioni di assembramento o tensioni, come già avvenuto in passato dopo partite di rilievo - che è stato incentrato ieri mattina il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi come sempre a Palazzo Diotti. Sono stati programmati così servizi intensificati di vigilanza su tutto il territorio metropolitano, con il coordinamento di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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