A Bologna, i maxischermi per Francia-Marocco, quarti di finale del Mondiale, saranno posizionati in diverse aree pubbliche. La Lega ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza, chiedendo controlli più severi e misure di prevenzione. La partita, che coinvolge due nazionali, è molto attesa e attirerà numerosi tifosi. Le autorità locali stanno organizzando il dispositivo di sicurezza, mentre le aree di visione pubblica sono state designate per garantire il rispetto delle normative.

Bologna, 8 luglio 2026 – Una partita densa di significati politici e sociali, anche a Bologna. Francia-Marocco, match valevole per i Quarti di finale del Mondiale di calcio, è un incontro destinato a ricevere molta attenzione in città. "Per la comunità marocchina di Bologna, che è tra le più numerose sotto le Due Torri, è un momento importante e tanti di noi saranno insieme a loro a godere di un qualcosa che purtroppo la nostra Nazionale, quella italiana, in questi anni non ci fa godere. Ma questo è solo un esempio per dire come questa città che vuole crescere insieme e vuole cooperare è una città che costruisce la convivenza di domani", ha detto l'assessore comunale agli Adolescenti e alle Politiche per la Pace, Daniele Ara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Francia-Marocco, dove saranno i maxischermi a Bologna: “Il calcio per stare insieme”. Ma la Lega attacca sulla sicurezza

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Bosnia - Italia: i rigori | Qualificazioni Mondiali 2026

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l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit