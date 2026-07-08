Francia-Marocco dove saranno i maxischermi a Bologna | Il calcio per stare insieme Ma la Lega attacca sulla sicurezza

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna, i maxischermi per Francia-Marocco, quarti di finale del Mondiale, saranno posizionati in diverse aree pubbliche. La Lega ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza, chiedendo controlli più severi e misure di prevenzione. La partita, che coinvolge due nazionali, è molto attesa e attirerà numerosi tifosi. Le autorità locali stanno organizzando il dispositivo di sicurezza, mentre le aree di visione pubblica sono state designate per garantire il rispetto delle normative.

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Bologna, 8 luglio 2026 – Una partita densa di significati politici e sociali, anche a Bologna. Francia-Marocco, match valevole per i Quarti di finale del Mondiale di calcio, è un incontro destinato a ricevere molta attenzione in città. "Per la comunità marocchina di Bologna, che è tra le più numerose sotto le Due Torri, è un momento importante e tanti di noi saranno insieme a loro a godere di un qualcosa che purtroppo la nostra Nazionale, quella italiana, in questi anni non ci fa godere. Ma questo è solo un esempio per dire come questa città che vuole crescere insieme e vuole cooperare è una città che costruisce la convivenza di domani", ha detto  l'assessore comunale agli Adolescenti e alle Politiche per la Pace, Daniele Ara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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