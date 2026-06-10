A Milano, il Partito Democratico ha criticato pubblicamente il sindaco Beppe Sala, definendolo “pressappochista e senza visione” in merito alla gestione delle restrizioni sulla movida. La polemica si aggiunge alle tensioni recenti sulla sicurezza in città, che hanno visto il sindaco perdere consensi sia tra i membri della maggioranza sia attraverso dichiarazioni pubbliche. La situazione sembra caratterizzata da continui scontri e divergenze tra le diverse componenti politiche.

Dopo i rapporti con Israele, la sicurezza in città. Ormai non passa settimana senza che il sindaco di Milano Beppe Sala non perda pezzi in maggioranza, che sia sotto forma di voti sui provvedimenti in aula o di sconfessioni pubbliche. L’ultima grana arriva dalla ricette presentate dal sindaco sulla movida milanese, rispedite indietro da parte del Pd con parole degne dell’opposizione: “Quello del sindaco è pressappochismo, manca una visione e peggiora il problema della sicurezza”. Non il modo migliore per chiudere la consiliatura, visto che Sala ambisce a una candidatura nazionale e più volte si è detto disponibile a fare la sua parte in una eventuale gamba centrista della coalizione di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova stretta sulla movida, a Milano anche il Pd impallina Sala: “Pressappochista e senza visione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, stretta sulla movida: il Lazzaretto sotto il coprifuocoA Milano, il Comune ha deciso di imporre un coprifuoco al Lazzaretto, limitando gli orari di apertura dei locali e vietando l'asporto di bevande.

Casalpusterlengo: scatta la stretta sulla movida con pattuglie e limitiNella notte tra sabato e domenica 12 aprile 2026, a Casalpusterlengo sono stati attivati controlli e limiti specifici per la movida, in seguito...

Temi più discussi: Milano stringe sulla movida: stop all’alcol da asporto in 12 zone della città; Stretta sulla movida a Napoli: cosa accadrà nel fine settimana a Chiaia e nel Centro Storico; La Prefettura punta i finti bar trasformati in discoteche; Stretta sulla movida a Porto San Giorgio: stop a vetro e lattine di notte, alcol vietato ai minori.

LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA EDIZIONE NAPOLI Protesta dei locali della movida Rovinati dalle nuove ordinanze I titolari di bar e ritrovi contestano la stretta sugli orari e sulla vendita con asporto delle bevande Favorevoli i residenti, che però rilanci x.com

Milano, la stretta sulla movida divide la maggioranza. Albiani (Pd) attacca la Giunta: Sindaco e Giunta incapaci di affrontare il temaLe nuove ordinanze dividono la maggioranza. Albiani contesta divieti e metodo: Incapacità di sindaco e Giunta. Critiche anche da FdI e Lista Civica: nel mirino lo stop all’asporto di gelati, acqua e ... affaritaliani.it

Baretti e Piazza del Gesù, ordinanze contro i cafoni della movidaLa nuova ordinanza sulla movida a Napoli impone stop all'asporto dalle 22:30 e chiusure anticipate a Chiaia e in centro. stylo24.it