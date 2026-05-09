Sicurezza Lega | Il Viminale verrà a Bergamo il Comune doti la polizia locale del taser

Il rappresentante della Lega ha annunciato che il Viminale si recherà a Bergamo per discutere di sicurezza, mentre il Comune ha deciso di dotare la polizia locale di taser. La dichiarazione si inserisce in un contesto di iniziative volte a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza cittadina. La visita del Viminale e l’attuazione delle nuove misure sono state comunicate pubblicamente.

La nota dei parlamentari del Carroccio: “Massima attenzione da parte del Governo, Palazzo Frizzoni deve fare fino in fondo la sua parte” Bergamo. “Sul tema sicurezza a Bergamo il Governo c’è ed è pronto a fare la propria parte, come ha già dimostrato in questi anni con interventi concreti e risorse importanti. Dopo anni di tagli alle forze dell’ordine da parte della sinistra, grazie anche al lavoro della Lega, è stata invertita la rotta, garantendo nuove assunzioni nelle forze di polizia, il mantenimento del turnover, maggiori fondi per la videosorveglianza, una riduzione dell’immigrazione irregolare, l’aumento dei rimpatri e l’approvazione dei decreti sicurezza”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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