Le ricerche dell’uomo disperso nel Po, nella zona di Suardi in Lomellina, sono proseguite per tutta la giornata di ieri senza esito. Trenta uomini hanno setacciato le acque e le rive del fiume, ma finora non è stato possibile rintracciarlo. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri, senza alcun esito, le ricerche dell’uomo disperso dalla serata di martedì nelle acque del Po nella zona di Suardi, in Lomellina. Si tratta di un trentaduenne di nazionalità peruviana che, con due amici, aveva deciso di trovare ristoro dalla calura di questi giorni facendo un bagno nel fiume. Una imprudenza che, negli anni recenti, è risultata spesso fatale a chi non ha conoscenza dei corsi d’acqua della zona e delle insidie che portano con sé. L’allarme è scattato intorno alle 19.30 quando gli amici che erano con lui hanno visto l’uomo scomparire sott’acqua e non riemergere più. Così hanno immediatamente guadagnato la riva e hanno dato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si tuffa nel Po, disperso. Acque e rive al setaccio. Lo cercano trenta uomini

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