Si può autocertificare anche un titolo rilasciato da Università privata Sentenza

Una donna ha presentato ricorso dopo che il suo titolo universitario privato non è stato valutato nel concorso per funzionari di alta qualificazione. La questione riguarda la possibilità di autocertificare un titolo rilasciato da un’università privata. La sentenza ha stabilito che è possibile autocertificare anche titoli universitari privati, purché siano stati dichiarati nel bando. La ricorrente aveva dichiarato il possesso del titolo, ma non lo aveva presentato fisicamente durante la selezione.

Il caso in commento riguarda un contenzioso interessante che ha intrapreso una ricorrente che aveva partecipato al bando per funzionari ad elevata qualificazione in ordine alla mancata valutazione di un titolo che era stato dichiarato ma non presentato materialmente. Il TAR riconosce la fondatezza della pretesa della ricorrente. La ricorrente precisava di non aver provveduto al deposito dell’ulteriore titolo conseguito e dichiarato a atteso che i titoli posseduti erano suscettibili di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 lettera n) del DPR 4452000, che, tra i fatti comprovabili con dichiarazione sostitutiva, annovera “la qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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