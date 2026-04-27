L'Inter può vincere lo Scudetto domenica anche senza giocare | tutte le combinazioni per il titolo
Domenica, l'Inter potrebbe conquistare lo Scudetto anche senza scendere in campo. Se il risultato di questa partita fosse favorevole e alcune combinazioni di risultati di altre squadre si verificassero, la squadra potrebbe festeggiare il tricolore direttamente dal divano. Questa possibilità si presenta solo in una situazione specifica, che dipende da più esiti di incontri tra le altre contendenti al titolo.
C'è una sola combinazione che porterebbe l'Inter a vincere lo Scudetto comodamente sul divano: domenica a San Siro potrebbe scendere in campo contro il Parma già con il titolo in tasca.🔗 Leggi su Fanpage.it
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