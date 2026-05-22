Recentemente, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio riguardo alla validità del licenziamento tramite e-mail. Per anni, si è ritenuto che un licenziamento potesse essere comunicato solo con una raccomandata o una PEC. La sentenza della Suprema Corte chiarisce che anche una semplice e-mail può rappresentare un metodo legittimo per comunicare un atto così importante, senza richiedere forme particolari o formalità aggiuntive. La decisione si inserisce nel dibattito sulla validità delle modalità di comunicazione nel rapporto di lavoro.

Per molti anni lavoratori e aziende hanno dato per scontato che un licenziamento dovesse arrivare necessariamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite la posta elettronica certificata – PEC. L’idea era semplice: solo una comunicazione “ufficiale” e tracciabile poteva interrompere validamente il rapporto di lavoro. Tuttavia la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 137312026 ha ridimensionato questa convinzione e aperto la strada a una visione molto più concreta e meno formalistica. Il recesso unilaterale può infatti essere valido anche se inviato tramite una semplice e-mail ordinari a, purché il lavoratore riceva effettivamente il messaggio e il contenuto sia scritto in modo chiaro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Si può licenziare con un’e-mail semplice? La risposta in una sentenza della Cassazione

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