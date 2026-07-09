Si parte con la Mannoia Poi tocca a Coez e chiude Carboni

Da ilgiorno.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Lake Sound Park 2026 inizia oggi con il concerto di Mannoia, seguito da Coez e si conclude con Carboni. Il festival è organizzato da MyNina, in collaborazione con Shining Production e Villa Erba, con il supporto del Comune di Cernobbio. La manifestazione si svolge presso Villa Erba. Sono previsti eventi musicali e spettacoli dal vivo fino a fine settimana.

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Prende il via oggi l’edizione 2026 del Lake Sound Park, il festival organizzato da MyNina, in collaborazione con Shining Production, in partnership con Villa Erba e con il contributo del Comune di Cernobbio. Fino al 26 luglio porterà negli spazi dell’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO) il meglio della musica italiana e internazionale e non solo. Si parte oggi con Fiorella Mannoia, il 12 luglio c’è Davide Van de Sfroos. Si prosegue il 14 luglio con Riccardo Cocciante, il 15 luglio con Giorgio Panariello e il 16 luglio Coez che è già sold out. Il 26 luglio chiude Luca Carboni (il calendario sul sito). "Il festival accoglierà alcuni dei nomi più importanti della scena italiana e internazionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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