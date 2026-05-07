La bancarella della famiglia Sgarban in piazza dei Mercanti a Milano è stata chiusa. La chiusura riguarda l'intera attività, che prevedeva la vendita di libri. La decisione è stata comunicata senza specificare i motivi ufficiali e si inserisce in un contesto di controlli sulle attività commerciali nella zona. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata, né sono stati segnalati altri provvedimenti giudiziari correlati.

Non sono un esperto di normative e procedure amministrative (per esempio la Direttiva Bolkestein), ho sempre avuto un innato rifiuto per ogni forma di burocrazia, quindi questo non sarà un articolo tecnico in materia di commercio ambulante, quello che a me preme è farvi sapere che la bancarella di libri di Giovanni e Alessandro Sgarban ha chiuso i battenti (tutti speriamo che sia una chiusura momentanea) dopo 36 anni di attività in piazza dei Mercanti a Milano. Posso raccontarvi quello che è successo a me quando ho letto la notizia della chiusura: ho sentito una morsa al cuore. Un verso senso di oppressione e soffocamento, senza libri mi manca letteralmente l’aria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiude la bancarella della famiglia Sgarban in piazza dei Mercanti a Milano: chi tocca un libro tocca un uomo

Notizie correlate

Milano, chiude il chiosco di Piazza Mercanti: fine di un’era libraria? Cosa sapere Giovanni Sgarban chiude il chiosco librario in Piazza Mercanti dopo 36 anni di attività.

“Casa Sollievo è di tutti, non si tocca”: il 4 maggio scende in Piazza la dignità del lavoro e della cura”"CASA SOLLIEVO È DI TUTTI, NON SI TOCCA": IL 4 MAGGIO SCENDE IN PIAZZA LA DIGNITÀ DEL LAVORO E DELLA CURA”.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dopo 167 anni chiude a Milano una delle librerie più importanti d’Italia. Diventerà una farmacia; L'ultimo giorno della Hoepli: Milano perde un pezzo di Svizzera; Cultura La libreria Tarantola chiude un ciclo.

Cultura, la libreria Tarantola chiude un cicloSi sono spente le luci del negozio di Sesto San Giovanni mettendo la parola fine alla storia iniziata un secolo e mezzo fa a Montereggio ... msn.com

Sesto perde un pezzo di storia: chiude la Libreria TarantolaL’annuncio ufficiale sui social: È una scelta serena, consapevoli di aver dato tutto e di aver ricevuto molto: dai lettori, dagli amici, dalla città ... ilgiorno.it

#Capri Sabato 9 maggio a Capri si chiude il Net Forum 2026 con la presentazione del "Patto delle Competenze". Continua a leggere https://www.nanotv.it/2026/05/07/capri-capitale-del-lavoro-al-via-la-giornata-conclusiva-del-net-forum-2026/ #lavoro #net2 - facebook.com facebook

Nuovi sviluppi sul caso Garlasco: la Procura chiude le indagini. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Andrea Sempio x.com