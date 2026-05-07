Dopo il sold out dei concerti di Ligabue, l’Unipol Dome si prepara ad accogliere un pubblico vario con artisti come Emma, Carboni e Mannoia. La serata, intitolata “La Prima Notte – Music Opening Ceremony”, ha visto il ritorno del rocker con uno spettacolo che ha attirato molti spettatori. La prima notte di musica apre ufficialmente la stagione rock della venue, dopo mesi di attesa e grandi aspettative.

“Certe notti“ sono indimenticabili, come canta Ligabue. Quella di ieri sarà ricordata come “La Prima Notte – Music Opening Cerimony“. Dopo aver ospitato le partite di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, l’Unipol Dome a Santa Giulia ha aperto le porte alla musica e lo fatto con uno degli artisti italiani più noti: Luciano Ligabue. Lo show di ieri sera in un’Arenasold out ha visto il Liga duettare sul palco con Emma (“Quella che non sei”), Giuliano Sangiorgi (“Vivo Morto o X”) e Luca Carboni (“Sogni di Rock’n’Roll”). Nel corso del concerto, anche Fiorella Mannoia ha raggiunto il rocker di Correggio sul palco per e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritorno da sold out di Ligabue apre l’era rock dell’Unipol Dome . Sul palco Emma, Carboni e Mannoia

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