Si lancia di notte dal Duomo di Milano con il paracadute color bandiera della Palestina | il video

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo di 32 anni si è lanciato dal Duomo di Milano con un paracadute decorato con i colori della Palestina. Il volo si è concluso con l'intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato e denunciato il protagonista dell’episodio. Il paracadutista ha raggiunto il suolo senza riportare ferite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’azione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è lanciato con un paracadute, color bandiera della Palestina, dal Duomo di Milano nella notte scorsa, tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio. L'autore del folle gesto è un 32enne fermato e denunciato dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cacciari: ecco cosa penso di Vannacci

Video Cacciari: ecco cosa penso di Vannacci

Notizie e thread social correlati

Milano, si lancia dal Duomo con un paracadute con i colori della bandiera palestinese: italiano di 32 anni fermato dalla polizia, il video sui socialUn uomo di 32 anni si è lanciato dal Duomo di Milano con un paracadute decorato con i colori della bandiera palestinese.

Leggi anche: Si lancia col paracadute dalle guglie del Duomo nel cuore della notte

duomo di milano si lancia di notteSi nasconde tra le guglie del Duomo di Milano e poi si getta nel vuoto col paracaduteIl gesto estremo nella notte tra mercoledì e giovedì. Il video dell'impresa è finito sui social: dopo l'atterraggio in piazza, la fuga è durata solo pochi istanti ... milanotoday.it

duomo di milano si lancia di notteSi lancia di notte dal Duomo di Milano con il paracadute color bandiera della Palestina: il videoSi è lanciato con un paracadute, color bandiera della Palestina, dal Duomo di Milano nella notte scorsa, tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web