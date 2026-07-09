Si lancia di notte dal Duomo di Milano con il paracadute color bandiera della Palestina | il video

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo di 32 anni si è lanciato dal Duomo di Milano con un paracadute decorato con i colori della Palestina. Il volo si è concluso con l'intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato e denunciato il protagonista dell’episodio. Il paracadutista ha raggiunto il suolo senza riportare ferite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’azione.

Si è lanciato con un paracadute, color bandiera della Palestina, dal Duomo di Milano nella notte scorsa, tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio. L'autore del folle gesto è un 32enne fermato e denunciato dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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