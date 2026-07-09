Sferracavallo lite tra parenti finisce in tragedia | morto un uomo dopo uno scontro col cognato

Un uomo è deceduto in una casa a Sferracavallo, dopo una lite tra parenti. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe raggiunto la domicilio della sorella e si sarebbe scatenato uno scontro con il cognato. La discussione sarebbe degenerata, portando alla morte dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo è morto in un’abitazione a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, durante una lite familiare. L’uomo sarebbe andato a casa della sorella e sarebbe sorta una discussione col cognato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare cosa sia successo e le eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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«Schiacciato dal peso», lite tra cognati finisce in tragedia: morto uomo di 48 anni

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