Palermo lite tra parenti finisce in tragedia | un morto

Una lite tra parenti a Palermo si è conclusa con un decesso. I carabinieri sono intervenuti sul luogo per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Sul posto i carabinieri che stanno cercando di chiarire la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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