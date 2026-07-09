Un uomo di 48 anni è deceduto a Sferracavallo, Palermo, dopo essere stato schiacciato durante una lite. La vittima è stata trovata senza vita vicino a una strada interna di un complesso residenziale, dove risiedeva la sorella. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in una traversa della via Sferracavallo. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato dal coinvolgimento del cognato, che sarebbe gravemente obeso. Indagini sono in corso.

Un uomo di 48 anni, Giacomo Margarini, è morto a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. La vittima è stata trovata senza vita nei pressi di una stradella di un complesso residenziale dove abita la sorella, in seguito a una lite scoppiata intorno alle 13 in una traversa della via Sferracavallo. Da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo sia rimasto schiacciato dal cognato obeso, con cui stava discutendo animatamente. Il cognato, con la sua imponente stazza, gli sarebbe finito addosso, provocandogli gravi lesioni. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri che stanno indagando. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giacomo Margarini morto schiacciato a Sferracavallo dal cognato gravemente obeso durante una lite

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«Schiacciato dal peso», lite tra cognati finisce in tragedia: morto uomo di 48 anni

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