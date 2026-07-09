Un bambino di otto anni si trova a Monza, dove il padre lo ha salutato con un bacio prima di lasciarlo a una vicina di casa. La scena si svolge alle 8 del mattino, mentre il padre si dirige verso il lavoro. La notizia si collega a un episodio storico avvenuto a Seveso, dove una nube tossica ha causato danni e si discute anche di attacchi terroristici che hanno coinvolto simboli e persone.

Monza, 9 luglio 2026 – Marco ha otto anni. Il papà lo ha salutato con un bacio come ogni mattina, dopo averlo lasciato a una vicina di casa. Monza. Sono le 8.15 del 5 febbraio 1980, un martedì. Marco cammina in fretta lungo via De Leyva. Vede la piccola folla che si sta radunando. Non si ferma. Non vuole arrivare in ritardo, anche se la sua scuola elementare, la ‘’Giovanni Raiberti’’, è a pochi passi da casa, nella strada parallela. Tira dritto. Non ha sentito i tre colpi. Non vede il corpo di suo padre immerso nel sangue. Paolo Paoletti, chimico, ha trentanove anni. È il direttore di produzione dell’Icmesa. Sta lavorando alle bonifiche dello stabilimento, ma per i terroristi di Prima Linea è una specie di icona dell’avvelenamento da diossina di quattro anni prima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Seveso, la nube e il terrorismo: “Mio papà Paolo Paoletti? Uccisero un simbolo, non poté difendersi”

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