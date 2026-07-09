Durante la Settimana dello Spazio, studenti del Medi hanno presentato il progetto ‘Infinity’, sviluppato nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Polo Urbani. La delegazione, composta dai docenti Matteo Braschi ed Ettore Antolini, ha partecipato a eventi e attività dedicate all’esplorazione spaziale. Il progetto mira a coinvolgere gli studenti in tematiche legate al settore aerospaziale e alle innovazioni tecnologiche. La partecipazione si inserisce in un programma di sensibilizzazione e formazione sulla scienza e l’universo.

Alcuni giorni fa una delegazione dell’istituto Medi, sotto l’egida del Polo Urbani, costituita dai docenti Matteo Braschi ed Ettore Antolini, insieme agli studenti Valentino Espinosa e Matteo Vittori, hanno partecipato alla progettualità ‘ Verso l’Infinito: la Scuola allo spazio ’, ospiti delle attività di sperimentazione svolte ad Amandola ‘ Settimana dello Spazio ’. Nell’occasione sono stati ricordati i progetti ‘Infinity 1’, a cui sono seguiti ‘Infinity 2’ e adesso giunti alla fase tre con ‘Verso l’infinito, la scuola che guarda allo spazio’. Gli studenti Espinosa e Vittori hanno raccontato con entusiasmo le principali tappe delle progettualità, in particolare il viaggio in Islanda effettuato nel 2024 per il lancio delle sonde a scopo scientifico e le attività di sperimentazione svolte nel corrente anno scolastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Settimana dello Spazio, gli studenti del Medi con il progetto ‘Infinity’

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