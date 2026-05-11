Hackathon | gli studenti del Chietino premiati con il progetto Emotion engine

Gli studenti dell’Its Academy meccanica e informatica Abruzzo del Chietino hanno ricevuto un premio durante l’Hackathon “Dall’idea all’impresa”. La manifestazione, promossa dal Rotary distretto 2090 e dall’associazione Virgilio 2090, si è svolta nel quadro del Forum distrettuale. Il progetto premiato si chiama “Emotion engine” ed è stato sviluppato dai partecipanti nell’ambito dell’evento dedicato all’innovazione e all’imprenditoria giovanile.

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