Hackathon | gli studenti del Chietino premiati con il progetto Emotion engine

Da chietitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti dell’Its Academy meccanica e informatica Abruzzo del Chietino hanno ricevuto un premio durante l’Hackathon “Dall’idea all’impresa”. La manifestazione, promossa dal Rotary distretto 2090 e dall’associazione Virgilio 2090, si è svolta nel quadro del Forum distrettuale. Il progetto premiato si chiama “Emotion engine” ed è stato sviluppato dai partecipanti nell’ambito dell’evento dedicato all’innovazione e all’imprenditoria giovanile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato conferito un importante riconoscimento agli studenti del Chietino dell’Its Academy meccanica e informatica Abruzzo, che sono stati protagonisti all’Hackathon “Dall’idea all’impresa”, promosso dal Rotary distretto 2090 e dall’associazione Virgilio 2090 nell’ambito del Forum distrettuale.🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Gli studenti del Marconi di Dalmine premiati in Regione. Il progetto: un software che sensibilizza sulla donazione di organiScuole lombarde premiate dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione del convegno dedicato alla promozione della donazione di...

Due oli del Chietino premiati al concorso nazionale “Ercole Olivario” 2026Si è svolta la finale nazionale del prestigioso concorso “Ercole Olivario”, che anche quest’anno ha premiato le eccellenze del settore.

Argomenti più discussi: Hackathon School Edition II, gli studenti del Marconi di Giugliano portano i loro progetti nel mondo reale; Una gara tra studenti per progettare la mobilità di domani; Hack Your Value, il primo hackathon dell'Università di Palermo sfida gli studenti; Da Vinci 4.0, è l’ora dell’hackathon: la scuola si progetta con l’AI.

hackathon gli studenti delHackathon School Edition II, gli studenti del Marconi di Giugliano portano i loro progetti nel mondo realeAd AreaLab35 si è conclusa la seconda edizione del percorso FSL promosso da Google Developer Groups Napoli e realizzato da Lemon Academy ETS. C'è ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web