Hackathon | gli studenti del Chietino premiati con il progetto Emotion engine
Gli studenti dell’Its Academy meccanica e informatica Abruzzo del Chietino hanno ricevuto un premio durante l’Hackathon “Dall’idea all’impresa”. La manifestazione, promossa dal Rotary distretto 2090 e dall’associazione Virgilio 2090, si è svolta nel quadro del Forum distrettuale. Il progetto premiato si chiama “Emotion engine” ed è stato sviluppato dai partecipanti nell’ambito dell’evento dedicato all’innovazione e all’imprenditoria giovanile.
È stato conferito un importante riconoscimento agli studenti del Chietino dell’Its Academy meccanica e informatica Abruzzo, che sono stati protagonisti all’Hackathon “Dall’idea all’impresa”, promosso dal Rotary distretto 2090 e dall’associazione Virgilio 2090 nell’ambito del Forum distrettuale.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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