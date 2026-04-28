Un attore che lavora in una serie televisiva ha condiviso pubblicamente di svolgere il mestiere di commesso, affermando di non vergognarsi. Ha anche commentato che non tutti gli attori di medio livello guadagnano cifre da capogiro e che un singolo progetto televisivo non basta per vivere. La sua dichiarazione, fatta senza troppi filtri, ha suscitato reazioni sui social media, portandolo a rispondere alle critiche ricevute.

Ha raccontato una cosa del tutto normale ed è stato attaccato sui social, così ha deciso di rispondere a tono. Parliamo di Federico Russo, il Mimmo de I Cesaroni, che a Superguida Tv ha raccontato di mantenersi facendo il commesso: “Lo faccio non perché poi abbia problemi, semplicemente perché volevo fare un’esperienza, e poi cerco di non scialacquare quello che ho messo da parte anche per rispetto di mia madre, per l’educazione economica che mi ha dato”. E ancora, Russo ha specificato di non vergognarsi (non si capisce perché mai dovrebbe) anche perché il mestiere dell’attore non è affatto semplice: “È un lavoro precario. ma se vuoi fare questo mestiere devi accettarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Faccio il commesso e non me ne vergogno. Pensate che gli attori ‘medi’ guadagnino milioni, non è così. Con un progetto non si campa una vita”: le parole di Federico Russo de I Cesaroni

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