Colto da un malore mentre va a funghi in una zona impervia escursionista soccorso con l' elicottero

Domenica alle 15, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nella zona di Verghereto per soccorrere un escursionista che aveva avuto un malore mentre si trovava in un’area impervia. L’uomo, che stava andando a funghi, è stato recuperato con un intervento dall’alto tramite un elicottero. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Nella giornata di domenica, alle ore 15, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna è intervenuta nel territorio comunale di Verghereto per prestare soccorso a un escursionista colto da un malore. In base a quanto ricostruito, l’uomo, che si trovava in una zona.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Colto da malore sul Monte Barro, uomo soccorso d'urgenza con l'elicotteroIntervento d'urgenza sul Monte Barro per soccorre un escursionista colto da malore. Malore in quota sul Monte Briniza, escursionista soccorso con l’elicotteroIntervento nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile 2026, sulle Prealpi Giulie, dove la Sores ha attivato tra le 14. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Livorno, carabiniere fuori servizio salva la vita a un anziano colto da malore in piazza Magenta; Uomo colto da malore, salvato da un carabiniere; Viadana, 66enne colto da malore in palestra: inutili i soccorsi; Giovane colto da malore mentre passeggia al Gorgomoro: è in gravi condizioni. Vicenza, pilota viene colto da un malore e muore in strada durante il Rally storico campagnolo: aveva 51 anniMichele Bortignon guidava con al fianco la figlia 21enne che faceva il navigatore. A seguito dell'incidente, la gara è stata annullata in segno di vicinanza ai familiari [LEGGI] ... ilfattoquotidiano.it Malore durante la ricerca di funghi: soccorso escursionista a VergheretoIl pomeriggio domenicale nei boschi dell’alto Appennino forlivese è stato segnato da un’operazione di emergenza per prestare aiuto a un uomo in difficoltà. Intorno alle 15:00, l’allarme è scattato nel ... forli24ore.it +++FIDELIS, NICOLA È FUORI PERICOLO E HA AVUTO MODO DI RASSICURARE I FAMILIARI AL TELEFONO: ARRIVANO BUONE NOTIZIE DA SAN GIOVANNI ROTONDO PER IL TIFOSO ANDRIESE COLTO DA MALORE NEL POMERIGGIO AL "MIRAMA - facebook.com facebook Desidero complimentarmi con @mattiafeltri perché -da giornalista illuminato- ha colto nel segno sui veri “assassini invisibili”, che sono oggi virus e batteri. Avere più di 10000 morti all’anno per infezioni prevenibili da vaccino, non è degno di un paese civile ed x.com