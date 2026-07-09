Un ragazzo di 19 anni è stato recuperato dall’elicottero dopo essere rimasto bloccato sul Monte Capanne, all’Isola d’Elba. L’escursionista si era fermato senza acqua e si era trovato in difficoltà lungo un sentiero, dopo aver camminato per diverse ore sotto il sole. Le squadre di soccorso sono intervenute in mattinata, riuscendo a localizzarlo e a portarlo in salvo. Il giovane è stato trasportato in ospedale per controlli.

Un’escursione sul Monte Capanne, all’Isola d’Elba, si è trasformata in un’emergenza per un ragazzo di 19 anni rimasto stremato lungo un sentiero dopo ore di cammino sotto il sole. Il giovane, senza più acqua e impossibilitato a proseguire, è stato soccorso e recuperato dall’elisoccorso. Sette ore di cammino sotto il caldo. L’allarme è scattato nel pomeriggio nella zona di Marciana. Il 19enne aveva percorso il sentiero del Monte Capanne per circa sette ore quando ha iniziato ad accusare una forte spossatezza, probabilmente dovuta alla combinazione tra lo sforzo fisico prolungato e le alte temperature. Dopo aver terminato le riserve d’acqua, il ragazzo si è reso conto di non riuscire più a continuare il percorso né a rientrare autonomamente verso valle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Monte Capanne, 19enne finisce l’acqua e resta bloccato: recuperato dall’elicottero

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