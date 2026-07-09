Il Consorzio Comitati CRI Terre Emiliane ha aperto le candidature per il Servizio Civile Regionale 2026-2027. La proposta è rivolta a giovani residenti in Italia, di età tra 18 e 29 anni, che vogliono trascorrere 11 mesi in attività presso i comitati della Croce Rossa.

Il Consorzio Comitati CRI Terre Emiliane apre le porte al Servizio Civile Regionale (SCR) per la stagione 2026-2027. È un'occasione unica per i giovani residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, di dedicare 11 mesi alla crescita personale e professionale all'interno dei comitati della Croce Rossa. I volontari saranno impegnati in attività cruciali, spaziando dalla protezione della salute all’assistenza socio-sanitaria, fino alla promozione dell’impegno civico. Il programma prevede un impegno flessibile di 100 ore mensili, distribuite su 5 giorni a settimana, offrendo un rimborso mensile di 550,20 euro, oltre a crediti formativi e professionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Servizio Civile Regionale CRI 2026-2027: scopri come candidarti e fare la differenza

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