Servizio civile regionale 20 posti al tribunale di Livorno | come fare domanda
Il tribunale di Livorno offre 20 posti per il servizio civile regionale. I giovani interessati devono presentare domanda per partecipare a tre progetti, che prevedono formazione pratica e competenze informatiche. Le selezioni sono aperte e le candidature devono essere inviate secondo le modalità stabilite dall’ente. La durata del servizio e i dettagli specifici sui requisiti non sono stati comunicati.
Un’opportunità di crescita, formazione e avvicinamento al mondo del lavoro per 20 giovani a Livorno. È quella proposta dal tribunale di Livorno nell’ambito del servizio civile regionale, attraverso tre progetti pensati per favorire l’acquisizione di competenze pratiche, informatiche e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Hai tra i 18 e i 29 anni? Invia la tua domanda per svolgere il Servizio Civile Regionale all'Orto e Museo Botanico sul sito htts://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/ , entro le ore 12:00 del 10 giugno 2026. ?Hai tempo fino al 10 giugno. ? https://www.ortomuseobot.s facebook
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