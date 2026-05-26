Servizio civile regionale 20 posti al tribunale di Livorno | come fare domanda

Notizia in breve

Il tribunale di Livorno offre 20 posti per il servizio civile regionale. I giovani interessati devono presentare domanda per partecipare a tre progetti, che prevedono formazione pratica e competenze informatiche. Le selezioni sono aperte e le candidature devono essere inviate secondo le modalità stabilite dall’ente. La durata del servizio e i dettagli specifici sui requisiti non sono stati comunicati.