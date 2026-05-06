La Misericordia di Empoli mette a disposizione un posto per il servizio civile regionale 2026

La Misericordia di Empoli ha annunciato la disponibilità di un posto per il servizio civile regionale 2026. Le persone interessate devono presentare le domande entro le ore 12 di mercoledì 10 giugno 2026. Per partecipare, è necessario seguire le istruzioni fornite dall’organizzazione e rispettare la scadenza indicata. La selezione riguarda un singolo posto disponibile per questa occasione.

: le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di mercoledì 10 giugno 2026. Il bando si rivolge alle ragazze e ai ragazzi che, al momento della candidatura, risultino residenti, domiciliati o.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate La Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il servizio civile universaleLa Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il Servizio Civile Universale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Avellino ed Empoli: uniti dalla solidarietà oltre il calcio; Servizio civile regionale: disponibile un posto alla Misericordia di Empoli; Raccolta fondi per sostituire la vecchia ambulanza che va ’in pensione’; Travolto da una betoniera. Gravi traumi per un operaio portato con Pegaso a Careggi. Servizio civile regionale: disponibile un posto alla Misericordia di EmpoliLa Misericordia di Empoli mette a disposizione un posto per il servizio civile regionale 2026: le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di mercoledì ... gonews.it Supporto psicologico. Empoli potenzia la rete di assistenza per pazienti e famiglieEMPOLIDietro ogni diagnosi c’è una storia. E spesso è una storia di smarrimento, di paura, di equilibri che saltano e di una quotidianità da riscrivere. Una frattura netta tra un prima e un dopo che ... lanazione.it Misericordia di Empoli. . Un incendio che ha messo in ginocchio un intero territorio. Nei giorni scorsi, sul Monte Faeta, un vasto incendio boschivo ha bruciato centinaia di ettari, costringendo all’intervento massiccio di squadre AIB, volontari, elicotteri e Cana - facebook.com facebook