Servizi vicini ai cittadini Torna l’anagrafe e apre lo Sportello casa

Dal 14 luglio, gli uffici di via Ferrari 5 a Ponte a Egola riaprono lo sportello Urp-Anagrafe ogni martedì, dalle 9 alle 13. Inoltre, viene inaugurato lo Sportello Casa, dedicato alle politiche abitative. I servizi di prossimità sono disponibili per i cittadini ogni settimana, offrendo supporto e informazioni su pratiche anagrafiche e questioni abitative. La riapertura si svolge nel rispetto degli orari stabiliti e senza modifiche alle modalità di accesso.

Tornano i servizi comunali di prossimità a Ponte a Egola. Dal 14 luglio gli uffici di via Ferrari 5 ospiteranno ogni martedì, dalle 9 alle 13, lo sportello Urp-Anagrafe e il nuovo Sportello Casa dedicato alle politiche abitative. La riapertura segna il ritorno di un servizio anagrafico che mancava dalla pandemia e che viene ripristinato in una delle frazioni più importanti del territorio comunale. Accanto all’anagrafe, l’amministrazione amplia l’offerta con il nuovo punto informativo dedicato alla casa, con l’obiettivo di rendere i servizi più vicini ai cittadini e ridurre gli spostamenti verso la sede centrale. "Restituiamo ai cittadini un servizio importante –dice il sindaco Simone Giglioli – rafforzando la presenza del Comune nelle frazioni e offrendo un supporto più accessibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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