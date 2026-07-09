Servizi vicini ai cittadini Torna l’anagrafe e apre lo Sportello casa

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 14 luglio, gli uffici di via Ferrari 5 a Ponte a Egola riaprono lo sportello Urp-Anagrafe ogni martedì, dalle 9 alle 13. Inoltre, viene inaugurato lo Sportello Casa, dedicato alle politiche abitative. I servizi di prossimità sono disponibili per i cittadini ogni settimana, offrendo supporto e informazioni su pratiche anagrafiche e questioni abitative. La riapertura si svolge nel rispetto degli orari stabiliti e senza modifiche alle modalità di accesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tornano i servizi comunali di prossimità a Ponte a Egola. Dal 14 luglio gli uffici di via Ferrari 5 ospiteranno ogni martedì, dalle 9 alle 13, lo sportello Urp-Anagrafe e il nuovo Sportello Casa dedicato alle politiche abitative. La riapertura segna il ritorno di un servizio anagrafico che mancava dalla pandemia e che viene ripristinato in una delle frazioni più importanti del territorio comunale. Accanto all’anagrafe, l’amministrazione amplia l’offerta con il nuovo punto informativo dedicato alla casa, con l’obiettivo di rendere i servizi più vicini ai cittadini e ridurre gli spostamenti verso la sede centrale. "Restituiamo ai cittadini un servizio importante –dice il sindaco Simone Giglioli – rafforzando la presenza del Comune nelle frazioni e offrendo un supporto più accessibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

servizi vicini ai cittadini torna l8217anagrafe e apre lo sportello casa
© Lanazione.it - Servizi vicini ai cittadini. Torna l’anagrafe e apre lo Sportello casa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CEO usa a chica de 19 como remedio una noche, descubre su primera noche y la obliga a casarse!

Video CEO usa a chica de 19 como remedio una noche, descubre su primera noche y la obliga a casarse!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Acinque Energia rinnova lo sportello di Sondrio: servizi più vicini ai cittadini

Aica apre lo sportello sei giorni su sette: servizi anche per i comuni viciniAica annuncia l’apertura dello sportello di Raffadali, operativo sei giorni su sette dal primo giugno.

Temi più discussi: CISL Lazio, sede Guidonia per servizi e assistenza - CISL; Servizi vicini ai cittadini. Torna l’anagrafe e apre lo Sportello casa; Lariano, apre la Casa della Comunità: servizi sanitari più vicini ai cittadini; Casalbordino, apre la nuova casa della comunità: servizi sanitari più vicini ai cittadini.

servizi vicini ai cittadiniCon l’ospedale e la casa di comunità saranno assicurati ai cittadini servizi di riferimento più vicini, accessibili e integratiCon l'ospedale e la casa di comunità saranno assicurati ai cittadini servizi di riferimento più vicini, accessibili e integrati. Montefiascone - Daniele Sabatini (FdI) all'inaugurazione della strutt ... tusciaweb.eu

Servizi più vicini nella Casa della ComunitàTaglio del nastro alla Casa della Comunità di Castiglione, uno dei punti di riferimento per i bisogni di salute dei cittadini dell’Appennino e le necessità sociosanitarie del territorio, grazie a un ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web