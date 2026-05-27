Aica apre lo sportello sei giorni su sette | servizi anche per i comuni vicini

Aica annuncia l’apertura dello sportello di Raffadali, operativo sei giorni su sette dal primo giugno. La misura mira a offrire un servizio più accessibile e garantire assistenza anche ai comuni vicini. La presenza potenziata si aggiunge alle attività già svolte dall’azienda, che ha deciso di ampliare gli orari per migliorare l’assistenza agli utenti. L’apertura straordinaria riguarda esclusivamente la sede di Raffadali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi.

Aica potenzia la presenza sul territorio e annuncia l’apertura straordinaria dello sportello di Raffadali, che dal primo giugno sarà operativo sei giorni a settimana per garantire maggiore assistenza agli utenti anche dei centri limitrofi.Lo sportello, che si trova in via Porta Palermo numero 1. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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