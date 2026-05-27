Acinque Energia rinnova lo sportello di Sondrio | servizi più vicini ai cittadini
Lo sportello di Acinque Energia a Sondrio in via Caimi è stato rinnovato. La sede, punto di riferimento per servizi energetici e forniture, ora presenta un aspetto aggiornato. Gli spazi sono stati riqualificati per migliorare l’accoglienza e la funzionalità. La riqualificazione mira a rendere più vicini i servizi ai cittadini, facilitando l’accesso e l’assistenza. Nessun altro dettaglio sui lavori o sui tempi di riapertura è stato comunicato.
Lo storico sportello di Acinque Energia di via Caimi a Sondrio si presenta con un volto nuovo. La sede, punto di riferimento cittadino per forniture e servizi energetici, è stata completamente riqualificata con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza, rendere più funzionali gli spazi e rafforzare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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