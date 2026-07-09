Il commissariamento era ormai nell'aria e adesso è diventato ufficiale. La Regione Campania ha deciso di esercitare i poteri sostitutivi nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale C06, con Aversa Comune capofila, a seguito del permanere delle criticità riscontrate nella gestione degli uffici deputati all'erogazione dei servizi sociali essenziali. La decisione è stata adottata dalla Giunta regionale a fronte del permanere delle criticità riscontrate nel funzionamento degli uffici competenti per l'erogazione dei servizi essenziali. Con il provvedimento adottato dalla Giunta, la gestione dell'Ambito passerà a un Commissario ad acta, che sarà nominato dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Servizi sociali, la Regione commissaria l’Ambito C06: Aversa perde la gestione del distretto

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