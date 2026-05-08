Ambito C06 verso il commissariamento tensione nell’agro aversano Servizi sociali paralizzati e famiglie lasciate sole

L’Ambito C06 dei servizi sociali, che comprende Aversa e altri Comuni dell’Agro aversano, sembra destinato a essere commissariato. La situazione ha portato a tensioni tra le istituzioni e le famiglie, con i servizi sociali che risultano ormai completamente paralizzati. Le famiglie si trovano a dover affrontare da sole le difficoltà legate all’assistenza e al supporto, mentre le autorità valutano le prossime mosse.

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Si va verso il commissariamento dell’Ambito C06 dei servizi sociali che comprende Aversa e diversi Comuni dell’Agro aversano. Una decisione che la Regione Campania potrebbe assumere già nelle prossime ore dopo il vertice istituzionale convocato per affrontare una situazione ormai considerata.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Attentati dinamitardi nell'agro aversano, fermato il 'bombarolo' Leggi anche: Attentati dinamitardi nell'agro aversano: il 'bombarolo' spedito a casa Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ambito socio-sanitario C06 bloccato, i sindaci chiedono il commissariamento; Ambito C06, Carratù: Lo paralizzano e poi chiedono commissariamento, stesso copione dell'Asi; Gricignano, Voci di Donne, Voci del Territorio: nuovo incontro dedicato al lavoro femminile. Ambito C06, Carratù: Lo paralizzano e poi chiedono commissariamento, stesso copione dell’AsiAversa (Caserta) - La richiesta avanzata dai sindaci dei Comuni dell’Ambito C06 di un intervento della Regione Campania per superare la paralisi ... pupia.tv Agro Aversano, servizi sociali bloccati nell’Ambito C06: sindaci invocano commissariamentoI sindaci e gli assessori alle Politiche Sociali dei Comuni dell’Ambito C06 - formato dai Comuni di Aversa (capofila), Casaluce, Carinaro, Cesa, Gricignano, ... pupia.tv ’ ’ - Il Comune di Carinaro, nell’ambito del progetto “FUTURA”, finan - facebook.com facebook