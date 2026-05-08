Ambito C06 verso il commissariamento tensione nell’agro aversano Servizi sociali paralizzati e famiglie lasciate sole
L’Ambito C06 dei servizi sociali, che comprende Aversa e altri Comuni dell’Agro aversano, sembra destinato a essere commissariato. La situazione ha portato a tensioni tra le istituzioni e le famiglie, con i servizi sociali che risultano ormai completamente paralizzati. Le famiglie si trovano a dover affrontare da sole le difficoltà legate all’assistenza e al supporto, mentre le autorità valutano le prossime mosse.
Si va verso il commissariamento dell’Ambito C06 dei servizi sociali che comprende Aversa e diversi Comuni dell’Agro aversano. Una decisione che la Regione Campania potrebbe assumere già nelle prossime ore dopo il vertice istituzionale convocato per affrontare una situazione ormai considerata.🔗 Leggi su Casertanews.it
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