Ambito C6 servizi sociali in crisi | trasferimento forzato di un assistito dopo 9 anni
Nell’Ambito Territoriale C6 si registrano crescenti preoccupazioni a causa delle criticità nei servizi sociali, che stanno portando a un trasferimento forzato di un assistito dopo nove anni di assistenza. Le problematiche legate al finanziamento di questi servizi stanno avendo effetti diretti sulle famiglie e sulle persone più vulnerabili, creando una situazione di incertezza e disagio nel territorio.
Cresce la preoccupazione nel territorio dell’Ambito Territoriale Ambito Territoriale C6, dove le difficoltà legate al finanziamento dei servizi sociali stanno generando ricadute concrete sulle famiglie e sulle persone più fragili.A sollevare il caso è la situazione che riguarda una famiglia di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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