Ambito C6 servizi sociali in crisi | trasferimento forzato di un assistito dopo 9 anni

Nell’Ambito Territoriale C6 si registrano crescenti preoccupazioni a causa delle criticità nei servizi sociali, che stanno portando a un trasferimento forzato di un assistito dopo nove anni di assistenza. Le problematiche legate al finanziamento di questi servizi stanno avendo effetti diretti sulle famiglie e sulle persone più vulnerabili, creando una situazione di incertezza e disagio nel territorio.

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