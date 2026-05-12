Ambito C6 servizi sociali in crisi | trasferimento forzato di un assistito dopo 9 anni

Da casertanews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’Ambito Territoriale C6 si registrano crescenti preoccupazioni a causa delle criticità nei servizi sociali, che stanno portando a un trasferimento forzato di un assistito dopo nove anni di assistenza. Le problematiche legate al finanziamento di questi servizi stanno avendo effetti diretti sulle famiglie e sulle persone più vulnerabili, creando una situazione di incertezza e disagio nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cresce la preoccupazione nel territorio dell’Ambito Territoriale Ambito Territoriale C6, dove le difficoltà legate al finanziamento dei servizi sociali stanno generando ricadute concrete sulle famiglie e sulle persone più fragili.A sollevare il caso è la situazione che riguarda una famiglia di.🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Servizi sociali all’ex Malattie infettive. Il trasferimento ancora sulla cartaCorreva l’anno 2023, e a dicembre venne firmato tra il Comune e l’Asst Ovest Milanese un accordo che, tra le altre cose, prevedeva il trasferimento...

Ambito C06 verso il commissariamento, tensione nell’agro aversano. “Servizi sociali paralizzati e famiglie lasciate sole”Si va verso il commissariamento dell’Ambito C06 dei servizi sociali che comprende Aversa e diversi Comuni dell’Agro aversano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web