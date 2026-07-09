Il fuoco è ripreso sul monte Serra, con le fiamme che sono divampate nella tarda mattinata di ieri. Sono stati impiegati tre elicotteri, 17 squadre di volontari, quattro squadre di operai forestali provenienti dai Comuni della zona, oltre a un team dei vigili del fuoco e ai carabinieri forestali. Il rogo ha bruciato circa un ettaro di bosco.

di Gabriele Nuti Il fuoco fa ancora paura sul monte. Il Serra ha iniziato a bruciare nella tarda mattinata di ieri e per combattere e contenere le fiamme ci sono voluti 3 elicotteri, 17 squadre del volontariato, 4 squadre di operai forestali dei Comuni della zona, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa e carabinieri forestali. Sul posto anche i carabinieri di Buti per le indagini del caso. La strada provinciale che porta sulla sommità del Serra è stata chiusa dalla polizia locale di Buti e Bientina. "L’incendio ha percorso circa un ettaro di pineta in località Rio Le Vallette e Ghiaccetto nel territorio di Buti – ha scritto ieri alle 16,30 la Regione Toscana in una nota – E’ spento e le attività di bonifica del perimetro sono in fase avanzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serra, torna la grande paura. Ancora fiamme sul monte. Divorato un ettaro di bosco

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