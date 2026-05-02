Focolai ancora attivi sul monte Faeta fiamme di bosco anche a Massarosa

Continuano le operazioni di spegnimento sull’incendio boschivo che interessa il Monte Faeta, in provincia di Lucca, dove sono stati interessati circa 710 ettari di terreno. Attualmente, circa il 40 per cento dell’area è stato bonificato, mentre restano fiamme attive in alcune zone del perimetro. Contestualmente, un altro incendio si è sviluppato a Massarosa, coinvolgendo aree di bosco e vegetazione. Le autorità stanno intervenendo con squadre di vigili del fuoco e mezzi aerei.

SAN GIULIANO TERME – Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo sul Monte Faeta, in provincia di Lucca, che ha interessato circa 710 ettari ed è attualmente bonificato per circa il 40 per cento, con presenza di fiamme attive in alcune porzioni del perimetro. Il sistema antincendi boschivi impegnato sul campo sta concentrando gli sforzi in particolare su due punti ritenuti ancora critici, sui quali è prioritario intervenire prima del previsto cambio delle condizioni del vento atteso a metà giornata. Secondo le previsioni, infatti, la rotazione dei venti da ovest-nord-ovest potrebbe determinare nuove difficoltà nelle operazioni e favorire riattivazioni del fuoco, rendendo ancora più urgente la completa messa in sicurezza delle aree attive.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Focolai ancora attivi sul monte Faeta, fiamme di bosco anche a Massarosa Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | VideoNon si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, provincia di Lucca, che ha raggiunto anche il versante pisano, minacciando... Leggi anche: Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate Altri aggiornamenti Temi più discussi: INCENDIO TRA LUCCA E PISA, PROSEGUONO OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO; Incendio in montagna, la svolta nella notte: cosa è successo e com'è la situazione; Dentro la battaglia di fuoco: il video impressionante della lotta alle fiamme sul Faeta; Incendio Faeta, rientro per migliaia di evacuati. Cauto ottimismo dopo il rogo sul Monte Faeta: molti rientri e operazioni in corsoDopo ore critiche lo scenario sul Monte Faeta mostra segnali positivi: molti evacuati rientrano, i mezzi aerei lavorano e le squadre continuano a spegnere i focolai rimasti ... notizie.it Dermatite bovina, tre focolai attivi. Gli allevatori: «A rischio i sacrifici fatti dall’intero comparto dell’Isola»Todde: «La Regione è pronta a riavviare la campagna vaccinale». Confragricoltura: «Vogliamo risposte e aggiornamenti costanti» ... msn.com ULTIMORA Rogo sul Faeta domato sul versante lucchese: focolai nel pisano - facebook.com facebook Incendio boschivo #Lucca #Pisa: #vigilidelfuoco al lavoro tra Santa Maria del Giudice, San Giuliano Terme e Asciano. In azione 4 Canadair e 1 elicottero S-64, con squadre a terra. Ancora focolai attivi sul fronte pisano, sotto controllo focolai fronte lucchese [ # x.com