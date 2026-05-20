I colori dei serpenti velenosi potrebbero salvare gli uccelli dalle pale eoliche | l'esperimento con le cinciallegre e un touch screen

Un esperimento condotto con cinciallegre e un touch screen ha mostrato che colorare le pale eoliche con motivi simili a quelli dei serpenti velenosi potrebbe ridurre le collisioni tra gli uccelli e le turbine. Lo studio ha coinvolto l'esposizione degli uccelli a diverse simulazioni visive, tra cui colori e pattern specifici. I risultati indicano che determinati schemi potrebbero rendere le pale più visibili o meno attraenti per gli uccelli, contribuendo a diminuire gli impatti delle turbine.

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