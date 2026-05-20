I colori dei serpenti velenosi potrebbero salvare gli uccelli dalle pale eoliche | l'esperimento con le cinciallegre e un touch screen

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperimento condotto con cinciallegre e un touch screen ha mostrato che colorare le pale eoliche con motivi simili a quelli dei serpenti velenosi potrebbe ridurre le collisioni tra gli uccelli e le turbine. Lo studio ha coinvolto l'esposizione degli uccelli a diverse simulazioni visive, tra cui colori e pattern specifici. I risultati indicano che determinati schemi potrebbero rendere le pale più visibili o meno attraenti per gli uccelli, contribuendo a diminuire gli impatti delle turbine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un curioso esperimento con le cinciallegre e un touch screen suggerisce che colorare le pale eoliche come i serpenti velenosi potrebbe aiutare a ridurre le collisioni con gli uccelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Reborn as useless prince, I am no longer a bullied bagger, change my fate!

Video Reborn as useless prince, I am no longer a bullied bagger, change my fate!

Sullo stesso argomento

Più di mille al rave party sotto le pale eoliche. “Denunceremo gli organizzatori”Montecatini Valdicecina (Pisa), 7 aprile 2026 – Rave party di Pasqua sulla collina delle pale eoliche a Montecatini Valdicecina.

"Bloccate le pale eoliche", Fiorello contro il progetto a OrvietoOrvieto, 19 maggio 2026 – Dalle sorti del Teatro delle Vittorie, allo show di Sal Da Vinci all'Eurovision fino alla denuncia ecologica che riguarda...

i colori dei serpentiI colori dei serpenti velenosi potrebbero salvare gli uccelli dalle pale eoliche: l’esperimento con le cinciallegre e un touch screenUn curioso esperimento con le cinciallegre e un touch screen suggerisce che colorare le pale eoliche come i serpenti velenosi potrebbe aiutare a ridurre ... fanpage.it

I colori segreti dei serpenti: ecco come appaiono ai raggi UVUn nuovo studio svela come appaiono davvero i serpenti alla luce ultravioletta. Tante specie ai nostri occhi incredibilmente colorate e appariscente, mostrano colori e disegni completamente diversi se ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web