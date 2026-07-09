La Pianese ha acquisito in prestito dal Modena il portiere Michele Pezzolato, classe 2004. Il nuovo arrivo si aggiunge ad Astaldi nel reparto tra i pali della squadra di Serie C. La società ha deciso di rafforzare la posizione con un altro estremo difensore, che si contenderà il ruolo di titolare. La scelta di Pezzolato si inserisce nel progetto di consolidamento della rosa per la stagione in corso.

La Pianese chiude il reparto portieri con l’ingaggio di un altro estremo difensore che si contenderà la maglia da titolare con Astaldi. Si tratta di Michele Pezzolato (foto), classe 2004, che arriva in prestito dal Modena. Pezzolato è cresciuto nel settore giovanile della Spal, con cui nella stagione 201718 ha conquistato lo scudetto Under18. L’esordio tra i grandi arriva nell’annata 202223 con lo United Riccione, in serie D, dove colleziona 39 presenze tra campionato e Coppa mantenendo la porta inviolata in 11 occasioni. Nella stagione successiva resta nel girone D trasferendosi al Forlì, con cui disputa 33 partite. Nel 2024 approda tra i professionisti con il trasferimento al Modena, che lo gira prima in prestito al Carpi, in C, e successivamente all’Union Clodiense, nel girone A della stessa categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Serie C. La Pianese blinda la porta con Pezzolato. Il portiere è in prestito dal Modena

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