CARPI Quella che si apre oggi sarà la settimana degli annunci per il Carpi, che in primis renderà ufficiale la nomina di Gianluca Olivieri come nuovo direttore sportivo. Poi toccherà al rinnovo di Figoli e agli innesti di Zarpellon, Bagatti e Vitale che sono stati già definiti. In vista del raduno di mercoledì 15 la priorità è quella di un numero uno: il Carpi ha fatto un sondaggio col Modena per Michele Pezzolato, guardiano classe 2004 che è già stato a Carpi nei primi sei mesi della stagione 2024-25, chiuso però da Sorzi. Allora non giocò nemmeno una gara e a gennaio passò alla Clodiense dove scese in campo solo 2 volte. Poi il rientro a Modena e la grande chance dopo l’infortunio di Chichizola che gli ha spalancato la porta nelle ultime 5 gare di Serie B più il playoff con la Juve Stabia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Per la porta del Carpi l’ipotesi Pezzolato. Anche Pitti potrebbe tornare, chiesto al Cesena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Serie C. Carpi, l’ipotesi: potrebbe finire nel girone AIn vista del campionato di Serie C 2026-27, si parla di un possibile spostamento del Carpi dal girone B al girone A.

Serie D. Desenzano, si resta al Tre Stelle anche tra i pro. Il presidente Marai chiude all’ipotesi del TurinaIl Desenzano giocherà anche nella prossima stagione al campo del Tre Stelle, confermando la permanenza della squadra nel suo stadio storico.