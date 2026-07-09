Serie A OIimpia arriva Cole | Questo club è storia

L’Olimpia ha annunciato l’arrivo del playmaker americano Cole, completando così la rosa. Dopo aver confermato Diego Flaccadori e annunciato Darius Thompson, la squadra ora dispone di un nuovo elemento nel ruolo di regista.

La cabina di regia dell’Olimpia è finalmente completa. Dopo l’annuncio di Darius Thompson e la conferma di Diego Flaccadori, ora è il turno del playmaker americano. Si tratta di RJ Cole, classe 1999, che ricalca in pieno l’identikit del nuovo giocatore tipo del mercato biancorosso. Pescare nel sommerso, prendere giocatori ambiziosi con fame di affermarsi, mediamente giovani, ma che conoscono già il campo sul continente, perché l’ Eurolega non ammette periodi di ambientamento. Il nuovo play si cala perfettamente nella parte. Avversario dell’Armani nella recente finale scudetto contro la Reyer Venezia, l’anno prima vestiva la maglia del Rytas Vilnius, in campo anche nella Basketball Champions League (aveva fatto una bella figura contro Reggio Emilia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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