Lukaku il giocatore accostato alla Juve resta in Serie A? Non ci sono conferme sui contatti con questo club

Lukaku, attaccante di grande esperienza, è stato associato a diverse squadre di Serie A, ma finora non ci sono state conferme ufficiali riguardo a trattative o contatti con il club meneghino. Non si registrano infatti comunicazioni da parte dei rappresentanti del giocatore o delle società interessate. La sua situazione contrattuale e le voci di mercato sono rimaste senza sviluppi concreti nelle ultime settimane.

di Francesco Spagnolo Lukaku, non confermati i contatti fra il suo entourage e il Milan per un trasferimento in estate. La priorità è recuperare dall’infortunio. Ultime. Il calciomercato è da sempre terreno fertile per suggestioni e colpi di scena, ma spesso la realtà dei fatti si scontra con le fantasie dei tifosi. In queste ore, i riflettori si sono accesi prepotentemente su Lukaku, protagonista di insistenti rumors che lo accostavano a un clamoroso ritorno a Milano, stavolta sulla sponda rossonera del Naviglio. Tuttavia, nonostante il rumore mediatico, la situazione appare molto più gelida di quanto descritto da alcune testate. Non trovano conferme le indiscrezioni circolate nelle ultime ore che ipotizzavano un contatto diretto tra l’entourage del calciatore e la dirigenza di Via Aldo Rossi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lukaku, il giocatore accostato alla Juve resta in Serie A? Non ci sono conferme sui contatti con questo club Notizie correlate Sorloth, il giocatore accostato alla Juve può firmare in Serie A: c’è un club che pensa a lui per rinforzare l’attacco. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloSorloth, il norvegese piace molto al Milan per la prossima stagione. Tiago Gabriel, una squadra di Serie A accelera per il giocatore accostato alla Juve: possibile chiusura per 30 milionidi Francesco SpagnoloTiago Gabriel, il Milan vuole fare sul serio per il centrale del Lecce e si parla di una proposta intorno ai 30 milioni di euro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calciomercato Milan, Lukaku spinge per tornare a Milano; Calciomercato Milan: Lukaku, futuro lontano dalla Serie A; Milan, idea Lukaku: Il belga si propone e punge il Napoli; Forgione: Anguissa? Se va via, non mi convince un nome accostato al Napoli. Milan, idea Lukaku: «Il belga si propone e punge il Napoli»Romelu Lukaku torna al centro delle voci di mercato e guarda ancora verso Milano. Come riportato da Federico Masini su Tuttosport, l’attaccante belga, destinato a lasciare il Napoli dopo la rottura co ... napolipiu.com Il caso Lukaku - Napoli: ci si può ancora fidare del Belga dopo l'ennesimo tradimento a un club?L'attaccante ha disertato ogni chiamata del club partenopeo da marzo ed è ancora in Belgio ad allenarsi privatamente: come si risolverà la faccenda? sport.virgilio.it Quanto vi ha deluso l'atteggiamento di Romelu Lukaku avuto nelle ultime settimane - facebook.com facebook #Lukaku da #Conte ad #Allegri, ora si può: l'ultima frecciatina e l'addio al #Napoli x.com