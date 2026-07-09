serbatoi di manodopera sequestri da 28 milioni

Nell’ambito dei molti filoni delle indagini della Procura sui cosiddetti " serbatoi di manodopera ", il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf ha eseguito un "decreto di sequestro preventivo d’urgenza " nei confronti di quattro società milanesi, di cui tre facenti parte dello stesso gruppo, leader nel settore della logistica per un totale di circa 28 milioni di euro. In particolare, in una tranche i pm Paolo Storari (in foto)e Adriana Blasco hanno sequestrato per frode fiscale oltre 12,5 milioni a Bcube spa e quasi 2,7 milioni a Bonzai spa, che fa parte sempre del gruppo Bcube, multinazionale nella logistica integrata. Inoltre, in un altro filone i pm Storari e Eugenia Bianca Maria Baj Macario hanno sequestrato, sempre per frode fiscale, altri 12,5 milioni di euro a Fiege Logistics Italia, altra società del settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano

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