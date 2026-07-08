Società filtro e cooperative serbatoio | nuova inchiesta della Procura di Milano sequestri per 28 milioni nella logistica

Notizia in breve

La Procura di Milano ha sequestrato 28 milioni di euro nelle indagini su presunte frodi fiscali nel settore della logistica. L’operazione riguarda società filtro e cooperative definite “serbatoio”. L’inchiesta, in corso, si concentra su pratiche illecite legate a frodi fiscali e gestione di fondi. Sono in fase di sequestro beni e conti correnti collegati alle società coinvolte. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.