Società filtro e cooperative serbatoio | nuova inchiesta della Procura di Milano sequestri per 28 milioni nella logistica
La Procura di Milano ha sequestrato 28 milioni di euro nelle indagini su presunte frodi fiscali nel settore della logistica. L’operazione riguarda società filtro e cooperative definite “serbatoio”. L’inchiesta, in corso, si concentra su pratiche illecite legate a frodi fiscali e gestione di fondi. Sono in fase di sequestro beni e conti correnti collegati alle società coinvolte. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.
Un nuovo capitolo della maxi inchiesta della Procura di Milano sulle presunte frodi fiscali nel settore della logistica porta al sequestro d’urgenza di circa 28 milioni di euro nei confronti di tre società, due delle quali appartenenti allo stesso gruppo, accusate di avere beneficiato di un sistema di appalti fittizi finalizzato alla somministrazione illecita di manodopera e all’evasione di imposte e contributi. I provvedimenti sono stati eseguiti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano su disposizione dei pm Paolo Storari, Adriana Blasco ed Eugenia Bianca Maria Baj Macario, con il coordinamento del procuratore aggiunto Calogero Piscitello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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