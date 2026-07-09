Selvaggia Lucarelli ha criticato pubblicamente Sigfrido Ranucci riguardo alla sua versione dei fatti su un presunto attentato. La giornalista ha espresso riserve sulla narrazione del conduttore di Report, senza fornire dettagli specifici sulle accuse o sui motivi delle sue critiche. La vicenda è al centro di un’indagine giudiziaria, mentre le reazioni pubbliche continuano a coinvolgere varie figure del mondo dell’informazione.

Continuano le reazioni intorno alla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci e il presunto attentato sul quale la magistratura sta facendo luce. Dopo i primi interrogativi emersi nelle ultime ore, anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta pubblicamente, esprimendo dubbi sulla ricostruzione fornita dal conduttore di Report. Attraverso i social, dove si trova attualmente nelle Filippine, la giornalista ha scritto: «A ogni intervista che rilascia, dispiace dirlo, le parole di Ranucci rendono la vicenda ancora più ambigua». Un commento che segna una presa di distanza da una figura spesso considerata un punto di riferimento del giornalismo d’inchiesta e che si aggiunge alle perplessità manifestate da altri osservatori dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Ranucci: “Spiace dirlo ma…”. Poi l’accusa gravissima

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