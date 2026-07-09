anche selvaggia lucarelli scarica ranucci

Notizia in breve

Sigfrido Ranucci è stato criticato anche da Selvaggia Lucarelli, che lo ha commentato negativamente. La sua figura, considerata da alcuni rappresentante del giornalismo d’assalto, ora viene vista con diffidenza da parte di chi in passato lo sosteneva. La polemica attorno a Ranucci si intensifica, evidenziando divisioni tra chi lo difende e chi lo critica. La situazione si fa più tesa nel mondo dell’informazione, con commenti che dividono opinioni e svelano contrasti interni.