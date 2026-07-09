anche Selvaggia Lucarelli scarica Ranucci
Sigfrido Ranucci è stato criticato anche da Selvaggia Lucarelli, che lo ha commentato negativamente. La sua figura, considerata da alcuni rappresentante del giornalismo d’assalto, ora viene vista con diffidenza da parte di chi in passato lo sosteneva. La polemica attorno a Ranucci si intensifica, evidenziando divisioni tra chi lo difende e chi lo critica. La situazione si fa più tesa nel mondo dell’informazione, con commenti che dividono opinioni e svelano contrasti interni.
Sigfrido Ranucci sembra essere diventato un’amicizia scomoda per molti, anche per quelli che fino a poco fa vedevano in lui l’incarnazione del giornalismo d’assalto. Tra chi ha preso le distanze da lui in queste ore c’è anche Selvaggia Lucarelli, che dalle Filippine solleva qualche dubbio sulla vicenda dell’ordigno che lo coinvolge: “A ogni intervista che rilascia, dispiace dirlo, le parole di Ranucci rendono la vicenda ancora più ambigua”. Queste le parole della giornalista affidate ai social, che si uniscono a quelle di altri, più o meno noti, che davanti a quanto emerso dall’inchiesta hanno iniziato a farsi qualche domanda su una vicenda che, fino a pochi giorni fa, sembrava molto chiaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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